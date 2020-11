Milik, si muove il procuratore: E torna a risentire la Fiorentina

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, proprio in un’intervista pubblicata stamani su La Gazzetta dello Sport, ha detto che il club viola punta sugli attaccanti che ha attualmente in rosa.

Però su Tuttosport, relativamente ad Arkadiusz Milik si legge che il suo agente, David Pantak, ha ricominciato a contattare gli intermediari che gli fanno da tramite per sentire le proposte dei club italiani che erano interessati a lui. La lista? Fiorentina, Roma e Inter (che sta cercando un vice Lukaku). Tutto questo perché cambiare club, lasciare Napoli, sono per lui condizioni necessarie per andare a giocare agli Europei.