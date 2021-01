Milik stavolta si convince ma per il Marsiglia, la Roma invece vuole togliere alla Fiorentina la speranza di fine mercato

Obiettivi alti in linea teorica, che però per il momento si sono scontrati inesorabilmente contro muri invalicabili: è successo a ripetizione con Arkadiusz Milik, che di venire a Firenze non ne ha proprio voluto sapere, preferendo la tribuna a Napoli. Ora però il polacco, che si gioca le chance di andare all’Europeo di giugno, sembra aver dato l’ok al trasferimento al Marsiglia, cambiando quindi campionato.

Sull’altro fronte invece c’è il Papu Gomez, che a Bergamo sta subendo la stessa sorte e anche per lui la Fiorentina non rappresenta certo la priorità. La società viola lo tiene d’occhio ma non può che aspettare magari la deadline del mercato, sperando che l’argentino non si sia trasferito nel frattempo. La Roma ad esempio vorrebbe farlo suo, togliendo così questa possibilità a Pradè.