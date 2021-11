Milinkovic-Savic: “Vlahovic diventerà uno dei grandi del calcio, farà parlare il Mondo intero”

Dal ritiro della Serbia ha parlato il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic. Queste le sue parole sull’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic:

“È eccezionale. Diventerà uno dei grandi del calcio mondiale. Non si accontenta mai e si infastidisce quando non gioca bene e lavora per migliorare sempre. Farà parlare il mondo essendo così giovane. In allenamento, così come in partita non prende mai le cose alla leggera, ha fame di gol e vittorie”.