Intervistato da Sport Week sulle sorti della nuova stagione che si aprirà in Serie A tra un paio di settimane, l’argentino Diego Milito ha parlato di Italiano, suo ex compagno ed ora allenatore della Fiorentina: “Con mister Italiano ho giocato al Genoa, il suo Spezia era aggressivo e veloce. Sono curioso di vederlo in un club con maggiori ambizioni”.