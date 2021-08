“Minieri dice che la Fiorentina vuole Orsolini, ma Sabatini nega i contatti. Il Bologna può privarsi del giocatore, ma per non meno di…”

Claudio Beneforti, giornalista vicino alle vicende di casa Bologna, ha parlato a Radio Bruno a proposito dell’ultimo nome che ha ripreso quota nel calciomercato a tinte viola, ovvero quello di Riccardo Orsolini:

“Il procuratore dice che la Fiorentina vuole Orsolini, ma il Bologna nega i contatti. Sabatini difficilmente bluffa, non ha nessun vantaggio a dire che i viola non si non sono fatti vivi. Non escludo che Pradè e Barone lavorino con Minieri, procuratore del calciatore. È chiaro però che essendo sotto contratto con i felsinei, il club viola non può esimersi da trattare col club rossoblù”.

Poi sul giocatore: “Il calciatore può riassumersi nel goal segnato alla Fiorentina, nello scorso campionato. Deve giocare a destra, non può giocare a sinistra. Può fare l’alternativa a Gonzalez, oppure l’argentino deve essere dirottato sulla fascia mancina. Inoltre un tridente tutto mancino è molto raro da vedere. Orsolini e Skov Olsen si stanno facendo del male a vicenda, il Bologna può privarsi dell’italiano, ma per non meno di 14-15 milioni.