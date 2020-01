Minieri: “Quando ho detto a Kouamè della Fiorentina credeva che scherzassi. Sono arrivate offerte per Castrovilli”

Intervistato da Sky ha parlato il procuratore di Christian Kouamè e Gaetano Castrovilli Michelangelo Minieri della trattativa che ha portato l’ormai ex attaccante del Genoa a Firenze e delle condizioni del centrocampista viola. Queste le sue parole: “La Fiorentina ha fatto un investimento importante con l’acquisto di Christian, lo seguivano anche prima dell’infortunio. Avevamo raggiunto un accordo con il Crystal Palace poi il ragazzo ha subito la rottura del crociato. Quando l’ho chiamato per parlargli della Fiorentina credeva che scherzassi. Mi ha detto che secondo era destino che la sua carriera prendesse questa piega”.

Su Castrovilli: “Gaetano sta meglio, si era già ripreso il giorno dopo la botta alla testa. Dovrà stare fuori per una settimana per tutti gli esami del caso, ma ora sta bene. Sono arrivate offerte per lui in questa finestra di mercato, ma di questo ne parlerà forse Commisso in futuro”.