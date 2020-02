Minieri: “Vi racconto l’operazione Kouame, io ci ho messo il ‘carico’. La forza del ‘mio’ Castro è…”

Michelangelo Minieri, agente di Gaetano Castrovilli e di Christian Kouame, ha parlato a TMW, ecco le sue parole: “Sono sempre stato convinto che dopo i due anni passati in B che hanno rappresentato una bella palestra, Castro sarebbe stato pronto per la A. E lui è stato bravo a calarsi immediatamente nella nuova realtà, come se conoscesse la categoria da anni. Non è mai cambiato, neanche adesso che sta vivendo un momento molto importante, Gaetano è rimasto lo stesso di sempre. L’umiltà è uno dei suoi punti di forza e anche questa qualità lo porterà lontano. Episodio col Genoa? Sul momento c’è stato un grande spavento ma dopo poche ore si è capito che tutto era sotto controllo. Kouame? Bella operazione perchè lungimirante da parte della Fiorentina. La società viola è stata abile a sfruttare il momento e ad acquistare così un giocatore per il quale fino a due mesi prima c’erano richieste molto importanti. Si parla di un ragazzo del ’97 che in questa stagione era riuscito a segnare cinque gol in undici partite. E’ forte e sarà un giocatore di valore per il futuro. Vanno fatti i complimenti a Pradè e Barone che hanno messo a segno ottimi colpi, con giocatori pronti e di prospettiva negli ultimi gironi di mercato. Io e Christian anche in tempi passati parlavamo spesso della Fiorentina come ipotesi futura. A lui è sempre piaciuta e io da ex viola e conoscendo la splendida piazza ci mettevo…il carico. Su questo trasferimento comunque ci ho sempre creduto anche perché sapevo della grande stima del ds Pradè nei confronti del ragazzo già ai tempi in cui giocava nel Cittadella”.