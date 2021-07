Minslintat: “Coi soldi presi dalla Fiorentina abbiamo reso il club sano e protetto i nostri dipendenti. Ora non è più indispensabile vendere”

Acquistando Nicolas Gonzalez dallo Stoccarda per 23 milioni di euro (più 4 di bonus), la Fiorentina ha messo in piedi l’operazione più costosa, almeno in entrata, della sua storia. Soldi che sono stati accolti con piacere dal club tedesco che ha già incassato qualcosa come 38,6 milioni di euro dalle cessioni fatte (il portiere Kobel al Borussia Dortmund e lo stesso Gonzalez ai viola).

“Era la cosa più importante per rendere il club economicamente sano – ha commentato il direttore sportivo dello Stoccarda, Sven Mislintat, in un’intervista a Kicker – e ciò ha significato per noi proteggere i nostri dipendenti, i loro stipendi e i giocatori, garantendoci la capacità economica di agire”.

E ancora: “Lo Stoccarda non deve più vendere. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo con due giocatori. E non c’era da aspettarselo. Ora abbiamo tutte le carte in regola per dire di no”.