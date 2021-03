Mirabelli: “Al Franchi arriverà un Milan stanco fisicamente e mentalmente. La Fiorentina faccia rinnovare Vlahovic, altrimenti…”

L’ex amministratore delegato del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Era impensabile che i rossoneri facessero nel 2021 gli stessi punti dell’anno precedente. La squadra di Pioli è stata comunque brava a mantenersi nelle zone alte della classifica e in corsa in Europa League. Fatica in vista della Fiorentina? La partita con lo United sicuramente toglierà ai giocatori molte energie, e il tempo per recuperare sarà poco quindi credo che i viola troveranno un Milan molto stanco”.

E poi ha aggiunto: “La rosa della Fiorentina non merita questa classifica, ma quando iniziano nuovi cicli bisogna avere pazienza. I tifosi devono stare tranquilli perché la società è forte e composta da persone competenti come Daniele Pradè. Sono convinto che sotto la gestione Commisso la Fiorentina avrà un futuro importante. La proprietà è solida e vogliosa di investire, e questo basta per essere positivi in prospettiva”.

E infine: “Amrabat? Con Juric faceva un calcio completamente diverso quindi ci stava un po’ di smarrimento iniziale. L’importante è che a lungo andare venga utilizzato nel suo ruolo naturale, che non è certo quello di play davanti alla difesa. Comunque colui che deve conoscere i valori dei giocatori è il direttore sportivo, prima ancora dell’allenatore. Vlahovic? Ha un grande avvenire, ma la Fiorentina deve rinnovargli il contratto se non vuole rischiare di perderlo”.