Mistero Kokorin? No, più chiari di così. La sua avventura alla Fiorentina è rimandata alla prossima stagione

Durante la conferenza stampa di qualche ora fa mister Iachini ha fatto chiarezza intorno alla situazione di Kokorin: “Il giocatore ancora non si è allenato con me, si porta dietro questo problema e sta facendo il proprio programma differenziato. Non so quando potrà almeno in parte tornare ad allenarsi con noi. Farà altri accertamenti e poi vediamo”.

Tre presenze e 77 minuti giocati in viola dal suo arrivo a Firenze. Il russo verosimilmente non farà parte del rush finale che dovrà affrontare la Fiorentina. Per di più Iachini, ha bisogno di inserire i suoi giocatori all’interno del proprio schema tattico, e (giustamente) preferisce farlo in modo graduale e ponderato. Basti guardare l’impiego di Martinez Quarta: l’argentino che con Prandelli si era conquistato una maglia da titolare, col ritorno di Iachini sta trovando meno spazio, proprio perchè il tecnico marchigiano, come egli stesso ha dichiarato, sta lavorando con pazienza per inserirlo al meglio nel suo scacchiere difensivo.

Dunque se queste sono le premesse con cui lavora Iachini, il quale preferisce l’usato sicuro Caceres, visto il lavoro già intrapreso in passato insieme, allora le chances di vedere Kokorin in campo in questo finale di stagione sono molto poche, infortunio permettendo ovviamente.