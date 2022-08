Misure di sicurezza straordinarie in vista di Fiorentina-Twente: vietata la vendita di alcolici allo stadio, ma non solo…

Attraverso un comunicato stampa, la Prefettura di Firenze ha reso note le misure di sicurezza che saranno in vigore nelle prossime ore in città in vista della partita tra Fiorentina e Twente. Queste le disposizioni, che prevedono:

dalle ore 17:30 del 17 agosto alle ore 6:00 del 19 agosto 2022 il divieto di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati nel centro storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze. dalle ore 14:00 del 18 agosto alle ore 6:00 del 19 agosto 2022 il divieto di detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti e il divieto di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati all’esterno dello stadio A. Franchi. all’interno dello Stadio A. Franchi il divieto di introdurre qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti.