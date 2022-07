Modugno: “Fiorentina cresciuta rispetto alle ultime stagione. Commisso non è il tipo che…”

Il giornalista di Skysport Francesco Modugno, durante un collegamento per Toscana Tv, ha fatto il punto della situazione in casa Fiorentina dopo sei giorni dal ritiro di Moena. Questo un estratto della sua intervista:

“Ci sono belle sensazioni attorno alla Fiorentina quest’anno: l’ambiente, l’atmosfera, la voglia di esserci e di ricominciare sono un po’ il sale del calcio. E’ evidente che la squadra stia crescendo con un’identità forte, con dei valori importanti ed un allenatore che esprime un calcio di alta qualità. Gli acquisti, in modo più che legittimo, aprono a prospettive diverse rispetto a quelle degli ultimi anni”.

Dove può arrivare questa Fiorentina? Penso che le ambizioni europee siano abbastanza legittimate, poi di questi tempi è normale sia ancora possibile definirle. Però lo ha detto anche Gollini, questa Fiorentina non si deve porre limiti. Questo significa giocare una Conference da protagonista e puntare all’Europa League in campionato. I tifosi sperano nella Champions e come puoi non farli sognare. E’ un campionato dove credo che ci siano 3/4 squadre più avanti delle altre, con un nutrito gruppo subito dopo: la sorpresa può essere dietro l’angolo quindi perché porsi limiti”.

Infine ha commentato i primi tre anni della presidenza Commisso: “Dall’ arrivo in Italia anche lui ha avuto bisogno di tempo per capire dinamiche e meccanismi del nostro calcio, anche a livello di business molto diverso da quello americano. Ci ha messo passione, energie, investimenti, poi è normale che nel calcio contano i risultati ma mi pare che dopo un periodo iniziale di fatica adesso la Fiorentina si stia incamminando verso un altro tipo di percorso. La passata stagione ha fatto molto bene, oltre a questo il mercato ha portato giocatori importanti. Uno dalla Juventus, uno dal Real Madrid ed uno dal Tottenham: credo sia la dimostrazione della volontà di fare le cose per bene. Penso a questo, alla squadra, al centro sportivo che presto verrà inaugurato. Non è facile fare calcio in Italia ma credo che il presidente viola non sia il tipo che si tira indietro”.