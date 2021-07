Fiorentina-Levico Terme: 2-0, Raddoppia Agostinelli! Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinews.com

Alle 17.00 a Moena la Fiorentina scenderà in campo per la terza amichevole in programma in questo ritiro estivo agli ordini di mister Italiano. Vlahovic e compagni affronteranno il Levico Terme, squadra che milita in Serie D. Come sempre Fiorentinanews vi offre la consueta DIRETTA TESTUALE per poter seguire la Fiorentina in questa sfida precampionato.

16′ RADDOPPIO VIOLA, AGOSTINELLI! Il giovane attaccante viola raccoglie un cross sul secondo palo e con un potente destro, porta la Fiorentina sul 2-0!

12′ GOOOLLL DELLA FIORENTINA! L’attaccante russo Aleksander Kokorin realizza dagli undici metri. Fiorentina in vantaggio!

11′ Gran palla di Duncan per Kokorin che viene steso dall’estremo difensore del Levico Terme. Calcio di rigore a favore della Fiorentina!

10′ Sottil viene servito sulla sinistra da Bianco: l’esterno classe ’99 mette al centro per Kokorin che calcia di prima. Conclusione ribattuta

7′ Grande occasione per la Fiorentina! La mezz’ala viola raccoglie un cross dalla sinistra e calcia col sinistro: grande risposta di Rosa che sventa la minaccia per il Levico Terme.

6′ Gran bello scambio tra Benassi e Lirola con quest’ultimo che però non riesce ad arrivare sulla sfera in piena area di rigore.

2′ Gran ‘ruleta’ di Riccardo Sottil, con l’esterno viola che viene atterrato sull’out mancino. Grande inizio da parte del figlio d’arte.

1′ Inizia il match!