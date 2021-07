Moena: In arrivo la prima scrematura di Italiano. La filosofia del tecnico viola

Si avvicina sempre di più l’inizio della stagione della Fiorentina. Tra poco più di una settimana, la squadra partirà per Moena per il ritiro estivo. Non tutti però, perché dei quarantadue giocatori presenti ad oggi in rosa qualcuno rimarrà a Firenze in attesa di essere ceduto.

Vincenzo Italiano è carico per la sua nuova esperienza e il primo obiettivo sarà quello di entrare nella testa dei giocatori e riuscire a cambiare la mentalità di un gruppo che negli ultimi due anni è stato spesso impaurito. La sua filosofia prevede tre punti: tutti sono uguali e non ci saranno preferenze in base al curriculum. Gli allenamenti sono importanti come le partite e ci sarà sempre da impegnarsi. La formazione titolare sarà annunciata poco prima della partita così da lasciare tutti i giocatori sul filo. A riportarlo è La Nazione.