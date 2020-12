Moggi: “Alla Fiorentina serve un risultato clamoroso. C’è paura degli avversari”

L’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi è intervenuto su Tuttomercatoweb parlando di Fiorentina: “Lunedì nel primo tempo ha subito, il secondo lo ha giocato bene: se gioca come nella ripresa della partita contro il Genoa può risalire in posizioni discrete, ma nulla di che. È arrivato Amrabat che è un centrocampista discreto, Callejon è un buon giocatore… forse manca qualcosa anche dentro, c’è paura di affrontare gli avversari e perdere. Serve un risultato clamoroso per ribaltare un minimo la situazione”.

E sui fatti di Perugia: “Chi emerge è soggetto alle critiche, guardate la Juve per i fatti di Perugia: hanno dimenticato che il giocatore non gioca in bianconero ma all’Atletico Madrid. Mentre ci sono altri che hanno fatto passaporti falsi per fare giocare un calciatore e oggi fanno parte del calcio italiano”