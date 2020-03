Moggi: “Alla Fiorentina servono centravanti di esperienza e grande centrocampista per spiccare il volo. La squadra di Iachini gioca troppo bassa…”

Intervenuto in diretta a Contro Calcio Radio Web, l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato anche di Fiorentina: “Commisso? E’ uno combattivo. E’ da poco che è in Italia quindi avrà bisogno di tempo. La Fiorentina ha una squadra di giovani interessanti; Vlahovic mi piace, ma alla Fiorentina serve un centravanti di esperienza e un centrocampista che illumini il gioco. Con questi due elementi in più la compagine viola potrebbe dar fastidio a tutti grazie anche alla crescita dei tanti giovani in rosa. Iachini? Mi sembra un tecnico che sa il fatto suo anche se non è molto abituato ad avere gli occhi di tutti addosso. Lati negativi? La Fiorentina gioca sempre troppo bassa e questo porta la squadra gigliata a pareggiare troppe partite in casa”.