Moggi fa le previsioni: “Gattuso va alla Lazio e Simone Inzaghi potrebbe sostituire Iachini alla Fiorentina”

Si è reinventato opinionista Luciano Moggi e lo ha fatto per Libero, facendo qualche previsione sulle prossime panchine della Serie A, compresa quella viola: “Gattuso lascerà in dote a De Laurentiis e ai tifosi napoletani la qualificazione alla prossima Champions League, prima di trasferirsi alla Lazio di Lotito e Tare per sostituire Inzaghi che potrebbe prendere il posto di Iachini alla Fiorentina. Prendendo Gattuso, la Lazio intende aggiungere carattere ad una squadra tecnicamente dotata ma discontinua. E forse anche rispondere al “colpo Mourinho” della Roma. Sta sicuramente iniziando un valzer di allenatori raramente visto negli anni passati”.