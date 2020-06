Moggi: “Montella ha fatto due disastri; ognuno è padrone di farsi del male e la Fiorentina se lo è fatto. Pradè ok, sorpreso da Iachini”

L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi a Zona Divanum ha parlato anche di Fiorentina e del Direttore Sportivo Daniele Pradè: “Secondo me è un buon dirigente. L’anno scorso non ha fatto grandi cose ma ci può stare perchè era al primo anno di ritorno. Penso che Pradè se la cavi abbastanza bene e a me ha sorpreso anche Beppe Iachini perchè ha dato carattere ad una squadra che non lo aveva. Montella negli ultimi anni ha fatto due disastri, uno al Milan e l’altro alla Fiorentina. Montella è stato riconfermato dopo il disastro di Milano e il finale disastroso con la Fiorentina della scorsa stagione. La sua riconferma inoltre non è stata decisa da Pradè; ognuno è padrone di farsi del male e in quel caso li la Fiorentina lo ha fatto”.

