Moggi premiato agli Italian Sport Awards… ma il CONI non ci sta: “Patrocinio ritirato appena lo abbiamo saputo, non condividiamo i valori”

Nell’undicesima edizione del Festival del Calcio (Italian Sport Awards), premio patrocinato, tra le altre organizzazioni, dal CONI e dall’AIA, l’ex direttore sportivo della Juventus Luciano Moggi ha ricevuto un premio alla carriera. Un riconoscimento che non è passato inosservato, dato che l’ex ds bianconero è stato radiato dal mondo del calcio nel 2018.

In tutto ciò, il CONI, tramite una nota ufficiale, ha preso le distanze dal riconoscimento assegnato e ha comunicato di non aver concesso alcun patrocinio: “Abbiamo diffidato l’organizzazione dell’utilizzo del logo CONI e chiesto la sua rimozione da ogni manifestazione”. Confermano gli uffici di Milano (sede della Serie B): “Abbiamo ritirato il patrocinio appena abbiamo saputo dell’assegnazione del premio a Moggi. Non condividiamo in alcun modo i valori che hanno portato alla scelta“.