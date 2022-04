Molina come alternativa a Odriozola? Per l’esterno argentino c’è l’interesse di un club di Premier League pronto ad inserire una contropartita

Con la stagione calcistica che sta volgendo al termine si inizia a parlare sempre più concretamente di mercato in casa Fiorentina e non solo. Uno dei profili su cui ha messo gli occhi il club di Commisso è senza dubbio Nahuel Molina, esterno basso dell’Udinese che piace a diverse squadre in Italia e non solo. Per l’argentino infatti ci sarebbe una nuova pretendente.

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, l’Arsenal sarebbe disposta ad inserire il difensore Pablo Marì nella trattativa per portare l’esterno argentino in Premier League.