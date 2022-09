Molto vicino in estate, molto alto il suo prezzo adesso: l’Empoli alza l’asticella per Parisi

E’ stato più di un’idea nell’ultima sessione di mercato per la Fiorentina. Tanto da essersi avvicinato tantissimo nelle ultime ore di agosto con l’ipotesi di uno scambio con Zurkowski. Ma Corsi non voleva perdere il suo gioiello e allora Commisso gli aveva negato il centrocampista polacco.

Fabiano Parisi è destinato ad essere uno dei protagonisti anche delle prossime sessioni di calciomercato. La Fiorentina non è l’unica interessata perché ci sono anche Inter e Juventus in prima fila. L‘Empoli, dopo i no rifilati in estate, è convinto che il costo del suo cartellino possa raddoppiare fino a toccare, come riporta la Gazzetta dello Sport, i 20 milioni.