Momenti di terrore per Felipe Melo. L’ex Fiorentina viene fermato dai ladri che gli portano via l’auto

L’ex centrocampista della Fiorentina Felipe Melo è stato protagonista di una disavventura in Brasile. Il 39enne è stato fermato da alcuni malviventi mentre era intento a lasciare Rio de Janeiro: la sua Fluminense aveva appena battuto il Corinthians. I ladri hanno bloccato la sua auto, una Mercedes, e hanno fatto scendere tutti i passeggeri (Felipe era insieme alla moglie, ai due figli e a un amico).

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e tutti sono usciti da questi attimi di terrore sani e salvi. I malviventi sono comunque riusciti a portare via l’auto, con diversi oggetti di valore al suo interno. L’agente di Felipe Melo, inoltre, è intervenuto a media locali per annunciare che la loro incolumità è stata protetta anche grazie all’intervento di una coppia in loro aiuto.