Momento nostalgia per Nico Gonzalez: l’argentino fa visita al suo vecchio club in attesa di iniziare l’avventura con la Fiorentina – FOTO

Come Pulgar e Martinez Quarta, anche Nico Gonzalez ha deciso di far visita al suo vecchio club dopo l’impegno in Copa America. Il nuovo acquisto della Fiorentina, che raggiungerà i compagni solo tra qualche giorno, ha fatto tappa presso il centro sportivo del club in cui è cresciuto, l’Argentinos Juniors di Buenos Aires.

Saluti al presidente Malaspina e al mister Gabriel Milito, in una giornata dal sapore nostalgico per Gonzalez in attesa di cominciare la sua nuova avventura con la maglia della Fiorentina.