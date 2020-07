Montecatini fa il pieno di Fiorentina

Montecatini è pronta a dipingersi di viola. Dal 1 agosto nella località termale sarà presente la squadra femminile della Fiorentina, per iniziare il periodo di preparazione in vista della prossima stagione. La squadra allenata da Cincotta resterà lì per una settimana e quindi passerà il testimone ai alla formazione Primavera, guidata da Aquilani. Il quartier generale prescelto sarà il Grand Hotel & La Pace, una struttura che, negli anni, ha ospitato diverse formazioni di tutti i livelli.

