Montella: “Ho fatto qualche errore nella mia carriera, ma anche spiragli positivi come Vlahovic e Castrovilli. Mi incatenai per Berardi, ma…”

Vincenzo Montella, ex allenatore della Fiorentina, ospite su Rai 1 è intervenuto parlando anche di Fiorentina. Queste le sue parole: “Credo che un allenatore debba avere la voglia dentro di sé di assumersi dei rischi. Nelle varie esperienze qualche errore l’ho fatto, ma anche qualche spiraglio positivo… Penso a Vlahovic, Castrovilli, ma anche Sottil e Ranieri stesso. Al Milan sono stato tra i primi a dare la maglia da titolare a Locatelli a discapito di Montolivo. Mi sono documentato, guardo le partite anche se sono abbronzato (ride, ndr), ma non nego che qualche errore l’ho fatto. Sono comunque più completo di quando ho iniziato”.

La doppia parentesi in viola: “A Firenze abbiamo costruito una squadra, nella mia prima esperienza, con i dirigenti e mi sono divertito in maniera esagerata. Nella seconda esperienza mi sono divertito all’inizio, poi abbiamo avuto una striscia negativa, ho pagato e mi sono divertito un po’ meno”.

Berardi o Chiesa? “L’ho allenato in una fase particolare del suo cammino, ha senso del gol, ma potenza incredibile a livello fisico. Mi incatenai per Berardi quasi, non era ancora nel giro della Nazionale, eravamo vicini… Federico per me è più abile a giocare sulla linea di fondo, quando fa degli strappi enormi. Chiesa ha bisogno dei 30/40 metri”.