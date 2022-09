Montella: “In Turchia non si scherza e la Fiorentina ne sa qualcosa. I viola stanno deludendo dopo aver entusiasmato l’anno scorso”

L’ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, sta stupendo tutti in Turchia. L’anno scorso ha preso l’Adana neopromossa, quando era al penultimo posto in classifica. Con una cavalcata entusiasmante è arrivato fino al terzo posto e alla fine ha sfiorato l’Europa. Quest’anno dopo sette partite è primo in classifica con 16 punti insieme al Galatasaray.

“Ogni Paese ha le sue abitudini e tradizioni, anche calcistiche – racconta Montella a La Gazzetta dello Sport – E bisogna conoscerle. Ma chi ritiene quello turco un campionato facile, sbaglia. Qui non si viene a svernare. Gli stadi sono nuovi e sempre pieni, il clima è caldo e se si perde…Qui non si scherza. Ne sa qualcosa la Fiorentina dopo il 3-0 col Basaksehir“.

E sul nostro campionato: “La Roma mi diverte molto. Mou ha creato un entusiasmo che ricorda quello dello scudetto del 2001. Quando a Roma si respira quell’aria può succedere di tutto. Sono curioso di vedere i progressi della Lazio, mentre sta deludendo la Fiorentina rispetto allo scorso anno quando aveva entusiasmato. Tra le medio piccole, complimenti all’Udinese e all’Empoli“.