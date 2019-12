Montella: “Kalinic? A Firenze non sono tanto graditi i ritorni. E io ne so qualcosa”

In questi giorni è stato accostato il nome di Nikola Kalinic alla Fiorentina. L’allenatore viola, Vincenzo Montella, ha commentato così questa notizia: “Escono tanti nomi, tante situazioni. Non lo faccio io il mercato fortunatamente. Che sia un buon giocatore è fuori discussione. Che non si sia lasciato bene con Firenze è indiscutibile. Che non siano graditi i ritorni a Firenze è un altro dato di fatto e ne sto pagando anch’io le conseguenze di ciò”.