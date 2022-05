Doppio ex ma soprattutto in ottica viola, anche se è suo l’ultimo trofeo con il Milan (una Supercoppa Italiana), Vincenzo Montella a La Gazzetta dello Sport ha introdotto la sfida di San Siro, da lui spesso vinta per altro: “Sfida tostissima contro la rivelazione del campionato. Arriva da due k.o. ma ha qualità e intensità. Italiano? Mi piace: riesce a trasmettere i suoi principi di gioco, coraggio e fiducia ai giocatori. La Fiorentina ha fatto una grande annata, il Milan oggi dovrà sudare…”.