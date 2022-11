Montella: “Mi piacciono i proprietari americani della Roma. Parlano poco e non fanno proclami, pensando solo ai fatti”

L’ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato al Corriere dello Sport della Roma, focalizzandosi sulla proprietà americana: “E’ normale che i giallorossi stiano faticando, d’altronde hanno avuto infortuni pesanti come quelli di Dybala e Spinazzola. L’argentino in particolare è uno che sposta gli equilibri, se non ce l’hai diventa un problema. Comunque mi sembra che si sia ricreata una magia tra il pubblico e la squadra, e questo è un grande merito di Mourinho ma anche della società. Mi piacciono i proprietari americani: parlano poco, programmano e cercando di fare il meglio. Non pensano ai proclami, ma solo ai fatti“.