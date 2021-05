Montella pronto a ripartire: futuro in Arabia Saudita?

A dicembre del 2019 Vincenzo Montella è stato esonerato dalla Fiorentina: a partire da quel momento, l’ex tecnico viola non si è più rimesso in gioco. Tra un mese scadrà il contratto ancora in vigore con il club gigliato: l’Aeroplanino sarà così libero di tornare in panchina.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Montella è corteggiato dall’Al-Shabab, un club dell’Arabia Saudita. Fino ad oggi il tecnico di Pomigliano d’Arco ha temporeggiato, perché spera ancora di ricevere una chiamata dal campionato italiano. Che però non è ancora arrivata e dunque aumentano le possibilità che Montella dica sì.