Montella ricorda: “La prima volta che arrivai alla Fiorentina non avevo giocatori, volevo andarmene dopo una sola settimana”

L’ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella, attualmente in Turchia all’Adana Demirspor, ha parlato della sua prima esperienza in viola in un’intervista per Goal.com. Queste le sue parole sul suo inizio di percorso sulla panchina della società gigliata: “Quando ho preso in mano la Fiorentina dopo un anno al Catania, ad inizio stagione vedevo che non avevo calciatori e ho pensato anche di andarmene dopo una settimana, invece siamo riusciti a costruire con 3 stagioni incredibili”

E su Mario Balotelli, che è insieme a lui all’Adana Demirspor ha detto: “Mario nella propria carriera si è creato un’immagine e deve accettarla. E’ riuscito ad adattarsi al nostro sistema, la sua condizione sta migliorando giorno dopo giorno. Lavora duro e credo che possa fare ancora di più rispetto a ciò che ha fatto finora. Che voglia tornare in Nazionale, da allenatore, mi rende molto felice: lavoreremo ulteriormente per raggiungere il suo obiettivo“