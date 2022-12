Montella: “Sono subentrato a Mihajlovic in quattro società, Fiorentina compresa, e non c’era una persona che ne parlasse male”

Oggi, a Roma, è stata allestita la camera ardente per rivolgere un ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, scomparso due giorni fa. Tra i presenti, c’è che anche l’ex calciatore e allenatore, tra le altre, della Fiorentina Vincenzo Montella, che gli ha dedicato due parole, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Lo ricordo come combattente e come uomo di valore. Conosco la sua famiglia da 25 anni, c’è un gran rapporto”.

E aggiunge: “Sono subentrato a Sinisa in quattro diverse società: Catania, Fiorentina, Sampdoria e Milan. Non c’era una singola persona che mi parlasse male di lui, dal presidente ai magazzinieri. Era ben voluto da tutti, una persona autentica e amata”.