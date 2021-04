Montella: “Una volta ho sostituito Ribery e lui si è arrabbiato. Allora l’ho preso da parte e…Io il rapporto coi calciatori lo gestisco così”

L’ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, in una sua intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio, ha parlato di come gestisce il suo rapporto coi calciatori: “A me piace il confronto, purché sia sempre con rispetto. Ognuno ha il suo carattere”.

E’ la volta di un aneddoto tirato sul suo periodo a Firenze: “Posso raccontare un episodio con Ribery. Una volta l’ho sostituito e lui si è arrabbiato. L’ho preso da parte e gli ho chiesto il motivo della sua rabbia. Non gli andava giù eh. Allora gli ho detto: “Franck, ho capito che ti girano: forse volevi uscire prima, me lo potevi dire”. Era un modo per stemperare. Il giorno dopo gli spiegai serenamente che stanco e che avrebbe rischiato di farsi male. Ora abbiamo un rapporto splendido”.