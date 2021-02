Monti: “Aver fatto 22 gol è qualcosa di imbarazzante. Un mercato senza prospettive, aspettando l’arrivo di un altro allenatore e direttore sportivo”

“Il vero problema della Fiorentina è quello del gol”. Intervenuto all’interno di CasaViola, trasmissione andata in onda ieri sera su Toscana TV e Fiorentinanews.com, l’artista e tifoso viola, Gianfranco Monti, ha esordito così.

Monti ha poi raccontato un aneddoto: “Parlando con un dirigente viola, è venuta fuori la sua teoria in proposito: se vuoi andare in Europa League devi farne tra i 63 e i 67 in una stagione. Per andare in Champions ne servono una decina in più. E i soli attaccanti devono arrivare almeno a 30 reti, il resto dev’essere spartito tra centrocampisti e difensori. Ora qui non stiamo a parlare di Vlahovic, della sua bravura, delle otto reti che ha fatto finora. Dobbiamo però porre l’accento su un dato: aver fatto 22 gol è una roba imbarazzante, sono veramente pochi”.

E ancora: “Io mi aspettavo un altro mercato da parte della Fiorentina, non è stato di prospettiva. L’ho vista come una sessione dove si è andata a tappare la falla momentanea, aspettando l’arrivo di un altro allenatore e di un altro direttore sportivo”.