Monti: “Con Gattuso saremmo arrivati a ridosso dell’Europa, con Italiano è da vedere, ma sicuramente la Fiorentina giocherà un bel calcio”

L’opinionista e volto televisivo Gianfranco Monti è intervenuto così sulle frequenze di Radio Bruno:

“Italiano si è seduto sulla panchina della Fiorentina, adesso ripartiamo. E’ giusto essere soddisfatti, è un allenatore che ha idee, i giovani saranno valutati in ritiro e da parte di Italiano mi sembra una mossa intelligente. Io cerco di fare il tifoso sportivo, la Fiorentina ancora non è in grado di prendere un allenatore di prima fascia, tecnici come Sarri e Allegri vogliono calciatori di un certo livello. Ad ora non è possibile. Italiano ora si misurerà in una piazza più importante.

Ribery? “Per me è stata una scelta di Italiano, se il nuovo allenatore lo avesse voluto probabilmente sarebbe rimasto. Con Gattuso probabilmente saremmo arrivati a ridosso dell’Europa, con Italiano è da vedere, ma sicuramente la Fiorentina giocherà un bel calcio”.