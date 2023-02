Monti: “Il campionato della Fiorentina è imbarazzante. Una proprietà come quella viola non può navigare in quelle posizioni”

A Radio Bruno il commento di Gianfranco Monti, conduttore radiofonico e noto tifoso viola, sul percorso della Fiorentina sia in campionato che nelle coppe. Queste le sue parole: “In Coppa Italia e in Conference la squadra viola merita gli applausi perché sta facendo un grandissimo percorso, ma non si può sentire dire che giocare le competizioni europee complica il giocare in Serie A.

Basta guardare il Napoli e il fatto che il livello di gioco rimanga lo stesso. Il campionato che sta giocando la squadra di Italiano è di livello imbarazzante. Come è possibile che una proprietà di livello come quella gigliata si trovi in quelle posizioni di classifica?”