Monti: “Juventus-Fiorentina? Quando senti parlare di fuorigioco geografico ti giri e fai “Ok, sono su Scherzi a Parte” e casomai lo potrà controllare Licia Colò”

Autore, speaker radiofonico e grande tifoso della Fiorentina, Gianfranco Monti ha parlato su La Nazione del gol annullato a Castrovilli durante il match contro la Juventus, dicendo: “Quando senti parlare di fuorigioco geografico ti giri e fai “Ok, sono su Scherzi a Parte” e casomai lo potrà controllare Licia Colò”.

Poi ha aggiunto: “Stiamo raggiungendo il limite del ridicolo. Esulti, schizzi in piedi e poi rimani impietrito. Non c’è più la possibilità di godere veramente per un gol”.