Monti: “Spero vivamente sia già stato scelto l’allenatore per il prossimo anno. Questo Chiesa non ci serve”

A Radio Bruno ha parlato l’opinionista fiorentino Gianfranco Monti parlando di quella che è e di quella che sarà la Fiorentina. Questa le sue parole: “Spero che l’allenatore per la prossima stagione sia già stato scelto. Un profilo internazionale si adatterebbe bene allo stile della società viola. La nuova proprietà è l’unica cosa buona di questo anno. Spero che il campionato finisca il prima possibile, fatto solo per guadagnare, non per i tifosi. Un Chiesa così non ci serve, ma credo che dietro a questo giocatore ci sia il Chiesa vero. Uno che vogliamo valutare 50/60 milioni non può fare 5/6 gol a stagione”.

