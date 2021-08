Monti: “Vorrei che Lirola rimanesse, così come Callejon. Pradè e Barone hanno una bella gatta da pelare. In questo momento i giocatori non fanno le corse per venire a giocare alla Fiorentina”

Il noto opinionista viola Gianfranco Monti è intervenuto così ai microfoni di Radio Bruno parlando della Fiorentina di Italiano:

“In difesa la situazione è ancora tutta da definire. Ci sono due giocatori che molto probabilmente partiranno. Milenkovic e Pezzella sono stati due titolari della Fiorentina della passata stagione. Igor e Quarta mi piacciono molto. Tuttavia puntare su loro due come titolari sarebbe rischioso”.

Su Lirola: “Mi piacerebbe che rimanesse. sarebbe perfetto per il gioco di Italiano. Si divertirebbe lui e farebbe divertire anche noi tifosi”.

Il tema del fantomatico regista: “Del nome altisonante a centrocampo non interessa molto. Mi fido del giudizio dell’allenatore sull’eventuale giocatore che lui vorrebbe in quella posizione di campo. Pulgar è stato uno dei tre migliori centrocampisti della Copa America. Credo che il cileno rimanga se l’allenatore lo vuole, altrimenti credo che quel ruolo serva un profilo leggermente diverso. Inoltre serve anche uno che dia una mano a Vlahovic. Sugli esterni invece terrei Callejon. Vorrei vederlo giocare con Italiano. Se Sarri lo vuole alla Lazio un motivo ci sarà”.

Su Italiano: “E’ un allenatore che ha bisogno di una mano da parte di tutti. La scelta di puntare su di lui la condivido in pieno, ma adesso tutti dobbiamo andargli dietro”.

Infine su Pradè e sul mercato: “Mi domando una cosa: sta facendo il mercato della Fiorentina? Ora c’è anche Burdisso, l’artefice del trasferimento in viola di Gonzalez. I primi due anni di Pradè non sono andati benissimo. Voglio dargli fiducia per la prossima stagione, ma questo sarà l’anno decisivo per lui e per tutti, anche per la società. Il mercato in mano a Pradè e Barone è bella gatta da pelare. Non mi serva che in questo momento i giocatori facciano le corse per venire a giocare a Firenze”.