Montiel: Di rivederlo in campo non se ne parla neppure. Si aprono le porte per un prestito

Vlahovic si è fortemente rilanciato con le sue ultime prestazioni. Un discorso che non possiamo fare di certo per un altro giovane interessante presente nella fila della Fiorentina: lo spagnolo Montiel.

Su La Nazione di oggi si legge che verrà mandato in prestito: offerte non ce ne sono state (o meglio, solo sondaggi da parte di club che non offrono un progetto tecnico allettante), ma la via sembra tracciata.

Sempre da parte del quotidiano cittadino viene riportata anche la notizia che il fantasista potrà restare in pianta stabile all’interno della squadra viola quando avrà completato un tipo di lavoro bastato sulla forza fisica. Ecco perché di rivederlo in campo, per ora, non se ne parla neppure.