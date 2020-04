Montiel fa 20 e intanto ha iniziato ad assaggiare il calcio dei pro: un gioiello in più da valutare per la Fiorentina

Una stagione da protagonista con la Primavera viola, al fianco di Vlahovic, ed un’altra metà decisamente sotto tono: la permanenza alla Fiorentina di Tofol Montiel alla fine è stata decisamente sbagliata. Allo spagnolo andava stretta la realtà del vivaio viola e a gennaio è arrivato finalmente il suo passaggio in prestito al Vitoria Setubal: 3 presenze, di cui 2 da titolare, sia da ala in un 4-2-3-1 che da mezzala in un centrocampo a tre. Oggi il classe 2000 compie 20 anni ed è in attesa naturalmente di ricominciare il suo mestiere, appena si sarà risolta l’emergenza che impedisce (non solo) al calcio di andare avanti. Se in Portogallo si tornerà a giocare, Montiel tornerà alla Fiorentina per farsi valutare in vista di una possibile conferma in prima squadra, dopo gli spezzoni incoraggianti dei mesi scorsi.