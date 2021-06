Montiel, non c’è spazio per lui nella Fiorentina di Gattuso. La ricerca di una nuova sistemazione per lo spagnolo

In tutti i discorsi fatti dai dirigenti della Fiorentina non rientra mai il nome di Cristobal Montiel Rodriguez. In sostanza non c’è spazio per lui nella squadra che verrà affidata al nuovo tecnico Gennaro Gattuso e il suo procuratore è già alla ricerca di una nuova sistemazione per lui.

L’intenzione del ragazzo è quella, a dispetto di tutto, di rimanere in Italia, anche se dovesse essere necessario andare a giocare in B per trovare spazio. Resta da capire se si tratterà solo di un prestito per lui o addirittura di una cessione a titolo definitivo.

Quello di Montiel è stato un caso veramente particolare nella stagione appena conclusa: andato in rete in Coppa Italia contro l’Udinese (gol decisivo) non è stato più impiegato dal club viola, né sotto la gestione di Prandelli, né in quella successiva di Iachini.