Montiel ora diventa un “problema”: il paradosso del talento senza pretendenti

Se non fosse un calciatore giovane, forse sarebbe un grosso problema anche per la Fiorentina dal punto di vista economico. Di fatto però il problema resta sotto il profilo tecnico perché fin qui la dirigenza viola non è riuscita a trovare casa a Tofol Montiel, attaccante classe 2000, messosi in luce ampiamente con la Primavera le stagioni scorse. Come scrive La Nazione, fin qui nessuna trattativa concreta e nessun interesse reale per lui, tolto quello accennato del Cosenza in Serie B. La Fiorentina vorrebbe testarlo in un palcoscenico affidabile per potersene fare un’idea (non in Serie C per intendersi) ma per ora la soluzione non si trova (così come lo spazio in prima squadra): un paradosso considerando che era stato proprio Montiel a regalare il passaggio del turno in Coppa Italia sul campo dell’Udinese.

0 0 vote Article Rating