Montiel prosegue il suo lavoro personalizzato. Nessuna possibilità di vederlo in campo oggi

MOENA – Continua l’allenamento differenziato per l’esterno della Fiorentina Tofol Montiel. Il giocatore era tornato ad allenarsi in campo nei giorni scorsi dopo un periodo di lavoro in palestra.

Anche oggi, mentre la squadra si prepara alle prove tattiche per la gara amichevole di questo pomeriggio, il laterale spagnolo continua a svolgere lavoro personalizzato con un preparatore sempre nel campo sussidiario. Per questo motivo sarà quasi del tutto impossibile vederlo all’opera nella partita in programma oggi contro la Polisportiva C4 Foligno.