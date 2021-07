Montiel, spirito da vero tifoso: “La mia canzone preferita? “Bombe nell’aria”!”

Il giocatore della Fiorentina Tofol Montiel ha parlato da Moena ai canali ufficiali della società svelando un particolare gusto musicale che sicuramente farà piacere ai tifosi viola: ” La mia canzone preferita? Non è una spagnola, ma il coro “Bombe nell’aria” intonato dai nostri tifosi”.

E poi ha aggiunto: “Sono in camera con Callejon, ma in generale faccio gruppo con i sudamericani come Pezzella quest’anno o Borja Valero e Caceres l’anno scorso. Italiano? E’ un allenatore dalle idee chiare, ha un’idea di gioco precisa e ce la sta proponendo. Sarà importante seguirlo per poter fare bene”.