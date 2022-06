Monza sempre più scatenato: ora il club neopromosso vuole bruciare la Fiorentina per un difensore

Quello di Marlon è uno dei nomi accostati in questi giorni alla Fiorentina, nell’ottica di rinforzare la difesa soprattutto in caso di partenza di Milenkovic. La dirigenza viola però dovrà affrontare una discreta concorrenza, a partire da quella di una squadra veramente scatenata sul mercato.

Stiamo parlando del Monza, che secondo Gianluca Di Marzio sarebbe pronto per presentare la sua offerta allo Shakhtar Donetsk. Dopo averla anticipata per Cragno, il club neopromosso insidia dunque nuovamente la Fiorentina, che deve assolutamente cominciare a muoversi per ingaggiare nuovi difensori centrali.