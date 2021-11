Agente e intermediario di mercato, Vincenzo Morabito ha parlato a Tuttosport, interpellato sul futuro dell’attacco della Juve e sui nomi che potrebbero riguardarlo, compreso ovviamente Dusan Vlahovic:

“Il treno Haaland ormai è passato per tutti, non solo per i bianconeri. Adesso, Fiorentina permettendo, il bomber ideale per la Juventus sarebbe Dusan Vlahovic“.