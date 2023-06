Amrabat vuole la Spagna, ma Simeone cerca altro e nessun club è disposto a spendere 30 milioni. Richieste più basse per accontentare il giocatore?

Ospite a Radio Bruno Toscana Matteo Moretto, giornalista di rilievo nel panorama sportivo internazionale ed esperto di calcio spagnolo, ha affrontato la questione legata a Sofyan Amrabat e in generale la situazione di mercato della Fiorentina: “Che Amrabat lascerà la Fiorentina è una certezza, però ad oggi non mi risultano trattative avanzante né con l’Atletico Madrid né con il Barcellona. Sicuramente il giocatore vorrebbe venire in Spagna, ma al momento Simeone sta cercando un centrocampista diverso, più tecnico. La volontà del giocatore di giocare ne La Liga potrebbe abbassare le cifre sui 20/25 milioni, perché al momento non ci sono club spagnoli disposti a spendere 30/35 milioni. Il discorso cambierebbe ovviamente se parlassimo di squadre inglesi, ben più potenti economicamente.”

Ha poi parlato anche di Jovic e della possibilità per contratto di tornare a Madrid: “Io credo che in questo momento il Real abbia bisogno di un attaccante. Hanno preso in prestito Joselu, un giocatore che ha più di trent’anni e che viene da una stagione negativa, eppure il ritorno di Jovic non è contemplato al momento a Madrid. Molto probabilmente le sue direzioni saranno altre.”

Infine Moretto si è lasciato andare ad alcuni consigli: “La Fiorentina deve approfittare delle opportunità di mercato che ci sono, così come fece con Gonzalo Rodriguez e Borja Valero dopo la retrocessione del Villareal. Quest’anno in Liga è retrocesso l’Espanyol, che ha diversi giocatori validi: su tutti Alvaro Fernandez, portiere molto affidabile, e Darder, che potrebbe essere il sostituto perfetto di Amrabat.”