Morfeo: “Prandelli? Se ha deciso di non continuare vuol dire che c’è sotto qualcosa. Il gioco non vale più la candela per lui”

Non appena saputo delle dimissioni di Prandelli da allenatore della Fiorentina, l’ex giocatore viola, Domenico Morfeo, è sobbalzato sul divano. I due sono praticamente nati insieme, Prandelli come tecnico e Morfeo come calciatore, ai tempi dell’Atalanta: “Eravamo entrambi nel settore giovanile nerazzurro – ricorda sul Corriere Fiorentino – e quella squadra non aveva rivali. Poi mi ha fatto esordire in prima squadra e l’ho ritrovato prima a Verona e poi a Parma“.

Scendendo nello specifico della sua scelta: “So che allenare è una cosa che gli è sempre piaciuta. Il suo mondo, la sua vita. Quando uno decide di non continuare un’avventura iniziata con tanto entusiasmo significa che sotto qualcosa c’è. Se ha scritto quello che ha scritto significa che il gioco per lui non vale più la candela, che non lo appassiona più”.