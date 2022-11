Morozs: “Siamo fuori, ma domani non sarà come un’amichevole. La Fiorentina è un club storico e forte, tutti sono pericolosi”

L’allenatore dell’RFS Viktors Morozs ha parlato in conferenza stampa, in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Per noi è una partita che conta tanto, non vi dico niente di nuovo. Conosciamo tutti la forza della Fiorentina, club con una grande storia. So che lo stadio sarà pieno, vorremo fare felici i tifosi. Qualificazione mancata? Evidentemente, non siamo al livello della competizione, è stata dura”.

E aggiunge: “Siamo fuori, ma la Conference League rimane una grande opportunità. La partita contro la Fiorentina non sarà semplice preparazione al campionato, sarebbe un crimine affrontarla come un’amichevole. Giocatori pericolosi della Viola? Tutti. La squadra è molto tecnica, gioca in velocità e sono forti, anche a centrocampo”.